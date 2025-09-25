Мир
19:36, 25 сентября 2025Мир

Трамп вновь разочаровался в Путине

Трамп вновь заявил о разочаровании в Путине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о «разочаровании» в российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал хозяин Белого дома в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждая украинский кризис.

Ранее, комментируя ситуацию вокруг конфликта на Украине, Трамп заявил, что Путин «должен остановиться». При этом глава государства частично отказался от своих резких высказываний в адрес России. В частности, он указал, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр». Он также выразил надежду, что Турция будет участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине.

