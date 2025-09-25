Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 25 сентября 2025Бывший СССР

Зеленскому посоветовали готовиться отвечать за сделанное

Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за сделанное со своей страной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить за сделанное со своей страной. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает Interpress Georgia.

Он посоветовал всем оставить Грузию в покое.

«Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной (...) Конечно, пройдет время, и ему придется ответить», — заявил Каладзе. Генсек правящей партии также отметил, что в Тбилиси позаботятся о Грузии и ее будущем, выделив экономические перспективы страны.

Накануне Владимир Зеленский раскритиковал Грузию, заявив, что страна зависит от России. «Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются», — подчеркнул он.

Зеленский также призвал не допустить подобного в Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости