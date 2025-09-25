Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за сделанное со своей страной

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить за сделанное со своей страной. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает Interpress Georgia.

Он посоветовал всем оставить Грузию в покое.

«Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной (...) Конечно, пройдет время, и ему придется ответить», — заявил Каладзе. Генсек правящей партии также отметил, что в Тбилиси позаботятся о Грузии и ее будущем, выделив экономические перспективы страны.

Накануне Владимир Зеленский раскритиковал Грузию, заявив, что страна зависит от России. «Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются», — подчеркнул он.

Зеленский также призвал не допустить подобного в Молдавии.