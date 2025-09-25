Жена Барака Обамы и Стивен Спилберг отдохнули вместе в похожих нарядах

Адвокат Мишель Обама и режиссер Спилберг в похожих нарядах отдохнули на яхте

Американский адвокат Мишель Обама и режиссер Стивен Спилберг отдохнули вместе в похожих нарядах. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Во время поездки в Италию жена бывшего президента США Барака Обамы с мужем посетила яхту Спилберга стоимостью 250 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Она попала в объектив папарацци в черном топе и джинсовом костюме, который состоял из куртки и брюк с широкими штанинами.

В свою очередь, режиссер также надел куртку из денима и подобные голубые брюки. Кроме того, он дополнил образ бежевой шляпой и темно-синей кофтой.

