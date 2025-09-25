Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:51, 25 сентября 2025Ценности

Жена Барака Обамы и Стивен Спилберг отдохнули вместе в похожих нарядах

Адвокат Мишель Обама и режиссер Спилберг в похожих нарядах отдохнули на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: COBRA TEAM / BACKGRID / Legion-Media

Американский адвокат Мишель Обама и режиссер Стивен Спилберг отдохнули вместе в похожих нарядах. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Во время поездки в Италию жена бывшего президента США Барака Обамы с мужем посетила яхту Спилберга стоимостью 250 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Она попала в объектив папарацци в черном топе и джинсовом костюме, который состоял из куртки и брюк с широкими штанинами.

В свою очередь, режиссер также надел куртку из денима и подобные голубые брюки. Кроме того, он дополнил образ бежевой шляпой и темно-синей кофтой.

Ранее в сентябре американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп встретилась с королевской семьей в Великобритании и стала мемом в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости