ФСБ возбудила новое уголовное дело на задержанного в российском регионе диверсанта

Поджигатель вышки связи из Новосибирска стал фигурантом нового уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В отношении 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ноябре 2024 года в Новосибирской области возбудили новое уголовное дело. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, выяснилось, что первое аналогичное преступление он совершил в октябре 2024 года. После того, как куратор прислал ему задание он совершил поджог телекоммуникационного шкафа станции сотовой связи, а затем отправил в качестве отчета видео пожара.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал теракты, произошедшие на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

