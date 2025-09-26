ФСБ возбудила новое уголовное дело на задержанного в российском регионе диверсанта

Поджигатель вышки связи из Новосибирска стал фигурантом нового уголовного дела

В отношении 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ноябре 2024 года в Новосибирской области возбудили новое уголовное дело. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, выяснилось, что первое аналогичное преступление он совершил в октябре 2024 года. После того, как куратор прислал ему задание он совершил поджог телекоммуникационного шкафа станции сотовой связи, а затем отправил в качестве отчета видео пожара.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием.

