01:54, 26 сентября 2025

В России оценили ущерб от терактов на «Северных потоках»

Марина Совина
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал теракты, произошедшие на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости

Нечаев оценил ущерб от терактов на «Северных потоках» и назвал его колоссальным. «Такие действия не должны и не могут остаться безнаказанными, кто бы их ни совершил», — подчеркнул он.

Ранее Нечаев рассказал о заказчиках терактов на «Северных потоках». По его словам, Запад скрывает от мировой общественности информацию по этому вопросу.

20 августа гражданина Украины Сергея Кузнецова задержали в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат Кузнецова отвергает предъявленные обвинения.

