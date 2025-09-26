Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 26 сентября 2025Мир

Российский посол рассказал о заказчиках терактов на «Северных потоках»

Посол РФ Нечаев: Мир держат в неведении о заказчиках подрыва «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Запад продолжает скрывать от мировой общественности информацию о заказчиках терактов на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

«Три года мировую общественность продолжают держать в неведении об исполнителях и заказчиках беспрецедентной диверсии против крупнейшего объекта европейской газовой инфраструктуры», — отметил он.

По его словам, западные страны, которые обычно быстро выдвигают необоснованные обвинения против России, в этом случае проявляют необычную медлительность, полностью доверяя германской прокуратуре и призывая дать ей возможность «спокойно работать».

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, Сергей Кузнецов, был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

    Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном образе

    Российский посол рассказал о заказчиках терактов на «Северных потоках»

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Москвичам пообещали заморозки в конце сентября

    Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

    Харрис рассказала об откровенном разговоре с Зеленским в феврале 2022 года

    Ученые нашли возможное место захоронения Клеопатры и ее любовника

    iPhone 17 впервые подешевел

    Трамп подписал указ о сделке по TikTok

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости