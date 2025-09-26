Путешествия
Россиянин пропал в горах Урала и выживал неделю в лесу с волками

Е1: Житель Екатеринбурга неделю выживал в одиночку, отгоняя волков в горах Урала
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Пропавший на неделю в горах Урала россиянин был вынужден выживать в одиночку с волками. Об этом сообщает Е1.

43-летний житель Екатеринбурга Федор Медведев отправился на Конжакосвский камень вместе с группой 18 сентября и пропал без вести, отойдя в лес за шишками. С собой у мужчины был лишь нож и зажигалка. При этом летняя одежда путешественника не подходила для долгого нахождения в тайге.

Мужчина признался, что не мог спать по ночам из-за угрозы для жизни: ему нужно было согреваться и отгонять хищного зверя. «В первую же ночь пришли волки. Ангел хранитель, наверное, меня разбудил. Я услышал шорохи рядом с собой, схватился за костер и начал кидать горящие палки. Поэтому у меня руки обожженные», — сообщил Медведев.

На следующий день турист обнаружил на противоположном брегу реки медведя, который тоже заметил уральца, но не стал подходить. По лесу мужчина передвигался в светлое время суток, питался шишками, ягодами и грибами, которые жарил на камне. В итоге турист вышел из леса практически в том же месте, где вошел изначально. «Это боженька меня вывел, все время я только молился. У меня уже силы заканчивались, но я знал, что спасен, потому что оказался на дороге», — добавил екатеринбуржец.

Волонтеры встретили Медведева 25 сентября в 30 метрах от лагеря его группы. Сотрудники «РМК Поиск» рассказали, что мужчина находился в состоянии средней тяжести.

