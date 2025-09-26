Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

Анита Цой заявила, что отправила ящик соленых огурцов актрисе Памеле Андерсон

Российская певица Анита Цой сообщила, что отправила ящик соленых огурцов собственного производства американской актрисе Памеле Андерсон. Об этом пишет MK.RU.

«Разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берет пример!» — пояснила артистка.

В августе стало известно, что Андерсон выпустила лимитированную серию банок с солеными огурцами, розовым перцем и сушеными лепестками роз. По словам звезды «Спасателей Малибу», рецепт достался ей от двоюродной бабушки.

Ранее сообщалось, что Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Известно, что в апреле 2024 года артистка учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.