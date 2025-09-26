Культура
12:36, 26 сентября 2025Культура

Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

Анита Цой заявила, что отправила ящик соленых огурцов актрисе Памеле Андерсон
Ольга Коровина
Анита Цой

Анита Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анита Цой сообщила, что отправила ящик соленых огурцов собственного производства американской актрисе Памеле Андерсон. Об этом пишет MK.RU.

«Разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот и пусть берет пример!» — пояснила артистка.

В августе стало известно, что Андерсон выпустила лимитированную серию банок с солеными огурцами, розовым перцем и сушеными лепестками роз. По словам звезды «Спасателей Малибу», рецепт достался ей от двоюродной бабушки.

Ранее сообщалось, что Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей в качестве индивидуального предпринимателя. Известно, что в апреле 2024 года артистка учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.

