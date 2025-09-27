Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 27 сентября 2025Мир

В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

Представитель РФ Лукаш допустила, что Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 («Большой двадцадки»), который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года. Об этом сообщила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Площадкой мероприятия станет Йоханнесбург. По ее словам, вопрос о формате участия находится в стадии обсуждения. «Президент РФ уделяет большое внимание саммитам "группы 20" и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — сказала собеседница агентства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы рад присутствию главы России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в 2026 году. Он отметил, что готов обсудить это в случае заинтересованности Москвы и Пекина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

    В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

    В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

    Военный аналитик рассказал о провале элитных подразделений ВСУ в Юнаковке

    В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

    В небе над российским городом прогремели взрывы

    Депутат Рады возмутился активным использованием русского языка на западе Украины

    Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости