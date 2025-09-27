В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

Представитель РФ Лукаш допустила, что Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 («Большой двадцадки»), который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года. Об этом сообщила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Площадкой мероприятия станет Йоханнесбург. По ее словам, вопрос о формате участия находится в стадии обсуждения. «Президент РФ уделяет большое внимание саммитам "группы 20" и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — сказала собеседница агентства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы рад присутствию главы России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в 2026 году. Он отметил, что готов обсудить это в случае заинтересованности Москвы и Пекина.