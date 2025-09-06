Мир
00:48, 6 сентября 2025Мир

Трамп высказался об участии Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы рад присутствию главы России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в 2026 году. Он высказался об этом в ходе своего выступления в Белом доме.

Трамп отметил, что готов обсудить это в случае заинтересованности Москвы и Пекина. «Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — заявил он.

Ранее американский президент прокомментировал возможное участие России на саммите G20. «Я не думал об этом. Это интересный вопрос. Я об этом подумаю», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

До этого Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит «Большой двадцатки» в США. Площадкой проведения станет Майами.

