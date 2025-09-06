Мир
00:11, 6 сентября 2025Мир

Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит «Большой двадцатки» в США

Трамп заявил, что саммит G20 в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Саммит «Большой двадцатки» в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Площадкой проведения саммита G20 станет Майами, уточнил глава США. «США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за примерно последние 20 лет. (...) Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида», — высказался он.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Ведомство переименовано на время президентского срока Трампа. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 годы, а в 1949 году стало называться Министерством обороны.

