Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны на время своего срока

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Соответствующий документ он подписал в ходе своего выступления в Белом доме.

«Это то, что мы долго обсуждали. Это намного более подходящее название», — объяснил он свое решение.

Ведомство переименовано на время президентского срока Трампа. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 годы, а в 1949 году стало называться Министерством обороны.

Ранее сообщалось о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны. Главу ведомства Пита Хегсета можно будет называть «министром войны». Кроме того, указ обяжет Хегсета подготовить законодательные и исполнительные меры, позволяющие переименовать Пентагон на постоянной основе.