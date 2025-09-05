Мир
Стало известно о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов подписать указ о переименовании Пентагона в Министерство войны. Ожидается, что это произойдет 5 сентября. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на чиновника Белого дома.

По его информации, у Пентагона будет дополнительное название. Главу ведомства Пита Хегсета можно будет называть «министром войны». Кроме того, указ обяжет Хегсета подготовить законодательные и исполнительные меры, позволяющие переименовать Пентагон на постоянной основе.

При этом телеканал не уточняет, понадобится ли одобрение Конгресса для принятия этого решения.

25 августа американский лидер заявил, что больше предпочитает старое название Министерства обороны — «Министерство войны». По его словам, название этого ведомства должно отражать способность США не только держать оборону, но и возможность начать наступление.

