Трамп предложил переименовать Пентагон в «Министерство войны»

Трамп заявил, что больше предпочитает Министерство войны, чем Минобороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше предпочитает старое название Министерства обороны — «Министерство войны». Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляция ведется на официальном YouTube-канале Белого дома

«Оно просто звучит лучше. Ты говоришь: "Сэр, я действую от лица Министерства обороны". Обороны? Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но хотим и наступление тоже», — сказал американский лидер.

Ранее американский лидер заявил, что ему понравилось, когда его в шутку назвали «президентом Европы». По словам Трампа, европейские союзники США по НАТО «настолько уважают его, поэтому и решили его так назвать».

До этого Трамп уже рассуждал о том, чтобы переименовать Пентагон. «Вы знаете, раньше [должность] называлась "военный министр". Может, мы на пару недель назовем это так, потому что чувствуем себя воинами... Потом мы стали политкорректными и переименовали [должность] в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — сказал он.