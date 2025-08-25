Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 25 августа 2025Мир

Трампу понравилось быть президентом Европы

Трампу понравилось, что его в шутку назвали президентом Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Американскому лидеру Дональду Трампу понравилось, когда его в шутку назвали «президентом Европы». Об этом политик заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляцию ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Меня в шутку назвали президентом Европы, и это большая честь на самом деле. Мне нравится Европа, мне нравятся люди оттуда. Это хорошие люди, замечательные лидеры», — отметил глава государства.

По словам Трампа, европейские союзники США по НАТО «настолько уважают его, поэтому и решили его так назвать».

19 августа стало известно, что европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами во время встречи в Белом доме по Украине, пытаясь таким образом поднять ему настроение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

    В Санкт-Петербурге кассир набросилась на посетителей кафе из-за их заказа

    Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

    Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

    Полицейские нашли запрещенный сюрприз в соли для ванн

    В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

    Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

    Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

    На Украине призвали убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости