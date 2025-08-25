Трампу понравилось быть президентом Европы

Трампу понравилось, что его в шутку назвали президентом Европы

Американскому лидеру Дональду Трампу понравилось, когда его в шутку назвали «президентом Европы». Об этом политик заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляцию ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Меня в шутку назвали президентом Европы, и это большая честь на самом деле. Мне нравится Европа, мне нравятся люди оттуда. Это хорошие люди, замечательные лидеры», — отметил глава государства.

По словам Трампа, европейские союзники США по НАТО «настолько уважают его, поэтому и решили его так назвать».

19 августа стало известно, что европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами во время встречи в Белом доме по Украине, пытаясь таким образом поднять ему настроение.

