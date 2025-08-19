Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 19 августа 2025Мир

Трампа осыпали комплиментами

FT: Лидеры Европы осыпали Трампа комплиментами, чтобы улучшить его настроение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Европейские лидеры осыпали президента США Дональда Трампа комплиментами во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Президент Трамп несколько раз подчеркивал свое желание быть миротворцем и чтобы его воспринимали в этом амплуа всерьез, поэтому несколько европейских лидеров осыпали его комплиментами, явно пытаясь поднять ему настроение», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что некоторые европейские политики прервали свои летние каникулы, чтобы отправиться в Вашингтон и «выступить единым фронтом» с президентом Украины Владимиром Зеленским, боясь повторения словесной перепалки между украинским лидером и американскими официальными лицами, которая произошла в феврале.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что европейские лидеры инструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом во время визита в Вашингтон. Президенту Украины порекомендовали благодарить США за вооружение и дипломатию, передать главе Белого дома письмо от супруги для Мелании Трамп, а также надеть пиджак.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Щербаков объяснил отъезд из больницы фразой «все равно бы вышвырнули»

    Россияне резко отвернулись от одного вида ипотеки

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости