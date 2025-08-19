Трампа осыпали комплиментами

FT: Лидеры Европы осыпали Трампа комплиментами, чтобы улучшить его настроение

Европейские лидеры осыпали президента США Дональда Трампа комплиментами во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Президент Трамп несколько раз подчеркивал свое желание быть миротворцем и чтобы его воспринимали в этом амплуа всерьез, поэтому несколько европейских лидеров осыпали его комплиментами, явно пытаясь поднять ему настроение», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что некоторые европейские политики прервали свои летние каникулы, чтобы отправиться в Вашингтон и «выступить единым фронтом» с президентом Украины Владимиром Зеленским, боясь повторения словесной перепалки между украинским лидером и американскими официальными лицами, которая произошла в феврале.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что европейские лидеры инструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом во время визита в Вашингтон. Президенту Украины порекомендовали благодарить США за вооружение и дипломатию, передать главе Белого дома письмо от супруги для Мелании Трамп, а также надеть пиджак.