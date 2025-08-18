Мир
23:12, 18 августа 2025Мир

Раскрыты советы европейских лидеров Зеленскому перед встречей с Трампом

NBC: Лидеры ЕС посоветовали Зеленскому надеть пиджак на встречу с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Европейские лидеры инструктировали президента Украины Владимира Зеленского, как вести себя с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон. Советы, которые были даны украинскому лидеру, раскрыл телеканал NBC.

Отмечается, что особую роль сыграл британский премьер Кир Стармер. Зеленскому порекомендовали благодарить за вооружение и дипломатию, передать американскому президенту письмо от супруги для Мелании Трамп, а также надеть пиджак.

Ранее глава Украины высмеял журналиста, который в феврале пристыдил его за отсутствие костюма во время визита в Белый дом. Зеленский для встречи с американским коллегой выбрал черные рубашку, брюки и пиджак. «Видите, я переоделся, а вы нет. Может быть, ваш костюм куда лучше», — пошутил Зеленский, а репортер, в свою очередь, принес ему извинения за прошлые слова.

