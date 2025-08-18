Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид в Белом доме репортера

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял журналиста, который в феврале пристыдил его за отсутствие костюма во время визита в Белый дом. Отрывком с текущей встречи Трампа и Зеленского делится RT.

Зеленский для встречи с американским коллегой выбрал черные рубашку, брюки и пиджак. Присутствующий в кабинете репортер сделал комплимент его костюму. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — заявил он. Отмечается, что это был тот же журналист, который раскритиковал внешний вид украинского политика на переговорах с Трампом в феврале.

«Это тот самый, кто в прошлый раз вас поддел», — подчеркнул Трамп. «Видите, я переоделся, а вы нет. Может быть, ваш костюм куда лучше», — пошутил Зеленский, а репортер, в свою очередь, принес ему извинения за прошлые слова.

Ранее Зеленский также надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.