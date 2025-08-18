Зеленский проигнорировал дресс-код на встрече со спецпосланником Трампа. В прошлый раз это вызвало скандал Как он оделся теперь?

Зеленский в футболке встретился со спецпосланником Трампа Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. Ранее украинские чиновники утверждали, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке, но на встречу Келлогом он надел черную футболку, проигнорировал деловой дресс-код. Последний раз внешний вид Зеленского спровоцировал скандал, когда президент Украины встречался с Трампом в Белом доме в феврале: он был одет в черный свитшот с трезубцем на груди. Присутствовавший на пресс-конференции репортер тогда указал политику, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.