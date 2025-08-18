Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:37, 18 августа 2025Ценности

Зеленский проигнорировал дресс-код на встрече со спецпосланником Трампа. В прошлый раз это вызвало скандал Как он оделся теперь?

Зеленский в футболке встретился со спецпосланником Трампа Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. Ранее украинские чиновники утверждали, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке, но на встречу Келлогом он надел черную футболку, проигнорировал деловой дресс-код. Последний раз внешний вид Зеленского спровоцировал скандал, когда президент Украины встречался с Трампом в Белом доме в феврале: он был одет в черный свитшот с трезубцем на груди. Присутствовавший на пресс-конференции репортер тогда указал политику, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    Раскрыто число неофициальных жен не вернувшихся с фронта бойцов СВО

    Россиянка описала антисанитарию в туалетах Египта фразой «это все очень печально»

    Туристы устремились в регионы Серебряного ожерелья России

    Полицию заинтересовал избивший ногами российского пенсионера незнакомец

    Дензел Вашингтон призвал противостоять культуре отмены

    Зеленский надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости