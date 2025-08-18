Ценности
Раскрыты детали о наряде Зеленского для встречи с Трампом в Белом доме

Axios: Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке с саммита НАТО
Екатерина Ештокина

Фото: Ansgar Haase / picture alliance /Getty Images

Раскрыты детали о наряде президента Украины Владимира Зеленского для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующая информация появилась на сайте издания Axios.

По данным анонимных источников, Зеленский появится на встрече в черном пиджаке, который он надевал на саммит НАТО в Нидерландах в июне. «Это будет "костюм", но не полный», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время один из советников Трампа иронично заявил, что если бы Зеленский надел костюм, то это был бы положительный знак в сторону примирения. «Мы не ожидаем, что он это сделает», — заключил он.

Ранее в августе дизайнер Зеленского раскрыл правду о его костюме на саммите НАТО. Сообщалось, что модельер Виктор Анисимов специально для украинского лидера разработал целую капсульную коллекцию.

