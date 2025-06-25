Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:52, 25 июня 2025Ценности

Дизайнер Зеленского раскрыл правду о его костюме на саммите НАТО

Дизайнер Анисимов: Зеленский появился в Гааге не в костюме, а форменной куртке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Дизайнер Виктор Анисимов раскрыл правду о костюме президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО. Об этом он рассказал в интервью New Voice.

Создатель бренда VIKTORANISIMOV разработал специально для украинского лидера целую капсульную коллекцию, в которую вошли классические рубашки, гольфы, футболки, френчи, куртки и другие предметы гардероба. Отмечается, что все вещи из линейки — черного цвета.

Материалы по теме:
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме.С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
24 июня 2025
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020

По словам Анисимова, на самом деле Зеленский появился на саммите в Гааге не в классическом костюме, а в форменной куртке из смеси льна и вискозы в виде пиджака с пиджачным воротником, округлыми полочками и складными накладными карманами типа «карман в кармане». Такой крой отсылает к эстетике милитари с добавлением элементов гражданского стиля.

Кроме того, в качестве обуви украинский лидер выбрал не классические ботинки, а тактическую черную обувь. Анисимов отметил, что при подборе гардероба перед ним стояла задача сохранить в одежде Зеленского черты военной формы, но в то же время переосмыслить ее через призму современной эстетики — сделать более сдержанный, официальный и функциональный образ.

Ранее сообщалось, что Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    «Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Предотвращены новые попытки ВСУ ударить по России с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости