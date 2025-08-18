Ценности
Зеленский надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами

Зеленский надел черный пиджак перед встречей с лидерами ЕС в Вашингтоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надел пиджак перед встречей с лидерами стран Европейского союза (ЕС) в украинском посольстве в Вашингтоне. Об этом говорится в публикации агентства «Укринформ».

На размещенных кадрах видно, что политик надел черный пиджак и футболку того же цвета. Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджей Мелони.

Ранее Зеленский проигнорировал дресс-код, встретившись в базовой футболке со спецпосланником Трампа Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована в Белом доме 18 августа. Она начнется в 20:15 по московскому времени. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.

