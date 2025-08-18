Зеленский встретился с лидерами ЕС перед визитом в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Европейского союза (ЕС) перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет агентство «Укринформ».

По их информации, Зеленский встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером Германии Фридрих Мерца, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджией Мелони.

Переговоры, уточняет агентство, будут проходить с каждым лидером по отдельности в украинском посольстве.

18 августа в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с представителями ЕС.