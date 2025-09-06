Трамп высказался об участии России на саммите G20 в США

Трамп заявил, что обдумает возможное участие России на саммите G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном участии России на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Майами. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

«Я не думал об этом. Это интересный вопрос. Я об этом подумаю», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома подчеркнул, что на саммит G20 в Майами он пригласил Польшу. «У них отличный новый лидер. Я [его] уже пригласил», — заявил Трамп.

Ранее президент США анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США. «Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны», — высказался он.