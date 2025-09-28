Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 28 сентября 2025Мир

Илон Маск опроверг обвинения в связи с Эпштейном

Маск заявил, что отклонил приглашение на остров от финансиста Джеффри Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что финансист Джеффри Эпштейн приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение. Об этом он написал в социальной сети X.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отметил он. По его словам, СМИ продвигает «ложный нарратив» и заслуживает презрения за это.

Ранее сообщалось, что в новых материалах по делу Эпштейна обнаружили имя Маска. Предприниматель упомянут в записи от 6 декабря 2014 года. «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)», — отмечено в документе.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет президент США Дональд Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Россиянам назвали способ удлинить новогодние выходные в 2026 году

    Селена Гомес вышла замуж за продюсера

    McDonald's предрекли потерю товарных знаков в России

    В Польше высказались о плане Зеленского

    Власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ

    Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

    Илон Маск опроверг обвинения в связи с Эпштейном

    В трех российских вэропортах ввели ограничения на полеты

    Воздушную тревогу объявили на территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости