Илон Маск опроверг обвинения в связи с Эпштейном

Маск заявил, что отклонил приглашение на остров от финансиста Джеффри Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что финансист Джеффри Эпштейн приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение. Об этом он написал в социальной сети X.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отметил он. По его словам, СМИ продвигает «ложный нарратив» и заслуживает презрения за это.

Ранее сообщалось, что в новых материалах по делу Эпштейна обнаружили имя Маска. Предприниматель упомянут в записи от 6 декабря 2014 года. «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)», — отмечено в документе.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет президент США Дональд Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.