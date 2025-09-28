Информацию о падении российской ракеты в жилой зоне в Киеве опровергли

В жилой зоне в Киеве упала ракета от системы Patriot

Информация о падении российской ракеты в жилой зоне Киева и последующей повреждении гражданской инфраструктуры является попыткой «вызвать жалость». Сообщение опроверг Telegram-канал «Два майора».

«Каналы противника пытаются вызвать жалость, публикуя кадры упавшей ракеты в Киеве и показывая разрушения гражданских объектов. Вот только проблема в том, что это ракета от американского ЗРС "Пэтриот"», — говорится в сообщении.

Российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Над страной было замечено более 100 беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, а также в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.