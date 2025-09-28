Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

ВС РФ нанесли ночью 28 сентября комбинированный удар по целям на Украине

Российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом пишет RT.

Как уточняется, больше всего прилетов было зафиксировано в Киеве и области. Также указано, что над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников.

Местные жители сообщили, что в центре столицы была слышна работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Украинские СМИ утверждают, что за время ночной атаки ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Новини Live», ссылаясь на данные мониторинга. Как утверждают журналисты, основное направление удара — Киев и область.

Утром 20 сентября СМИ сообщили о том, что по территории Украины нанесен мощный комбинированный удар. Тогда уточнялось, что в налете было задействовано несколько «Искандеров», десятки стратегических крылатых ракет Х-101, а также более 50 беспилотников типа «Герань».

19 сентября украинские стратегические объекты также подверглись массированному удару.