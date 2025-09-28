Бывший СССР
Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

ВС РФ нанесли ночью 28 сентября комбинированный удар по целям на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом пишет RT.

Как уточняется, больше всего прилетов было зафиксировано в Киеве и области. Также указано, что над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников.

Местные жители сообщили, что в центре столицы была слышна работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Украинские СМИ утверждают, что за время ночной атаки ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Новини Live», ссылаясь на данные мониторинга. Как утверждают журналисты, основное направление удара — Киев и область.

Утром 20 сентября СМИ сообщили о том, что по территории Украины нанесен мощный комбинированный удар. Тогда уточнялось, что в налете было задействовано несколько «Искандеров», десятки стратегических крылатых ракет Х-101, а также более 50 беспилотников типа «Герань».

19 сентября украинские стратегические объекты также подверглись массированному удару.

