12:34, 19 сентября 2025Бывший СССР

Стали известны цели ночных ударов по Украине

Целью ночных ударов по Украине стали химзавод и инфраструктура
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Целью ночных ударов по Украине стала инфраструктура, производства и химический завод в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Днепропетровская область: нанесены удары по Павлоградскому химическому заводу, который занимался производством взрывчатых веществ для боеприпасов ВСУ, и по складским помещениям с боекомплектом», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, в Киевской области были поражены объекты инфраструктуры, управления и производства. Объект инфраструктуры был поражен в Сумской области.

Ранее пресс-служба Сумской областной военной администрации сообщила, что в регионе в результате ночной атаки был поврежден объект инфраструктуры. Отмечалось, что за сутки воздушная тревога в регионе продолжалась более 18 часов.

