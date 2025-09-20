Бывший СССР
По Украине нанесен массированный удар

ВС РФ нанесли по Украине мощный комбинированный удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По территории Украины нанесен мощный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В налете было задействовано несколько «Искандеров», десятки стратегических крылатых ракет Х-101, а также более 50 беспилотников типа «Герань». В результате были поражены промышленные и военные объекты в Киеве, Борисполе, Николаеве и Павлограде. Также дроны атаковали Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

В Днепропетровске, предположительно удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» и заводу «Полимермаш», в тех районах зафиксированы пожары. По сведениям Telegram-канала Mash, Вооруженные силы (ВС) РФ провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с 2022 года.

19 сентября украинские стратегические объекты также подверглись массированному удару. В частности, в Днепропетровской области были поражены Павлоградский химический завод, который занимался производством взрывчатых веществ для боеприпасов, и складские помещения с боекомплектом.

    Все новости