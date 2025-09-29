Силовые структуры
Бывшие сотрудники МВД из банды спецназовцев отправились на СВО

«Ъ»: Участники банды спецназовцев Чеботарев и Яхнев находятся на СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участники банды спецназовцев, на счету которых жизни не менее 40 человек, один за другим уходят в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, летом контракт с Минобороны подписал отставной подполковник МВД и экс-боец «Витязя» Алексей Чеботарев. По решению суда он получил 15 лет лишения свободы за 12 расправ и 2 покушения. До этого его примеру последовал и другой участник банды — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет.

И Чеботарев, и Яхнев заключили досудебное соглашение со следствием. Они уже находятся в зоне СВО. При этом ходатайство третьего фигуранта, экс-сотрудника ФСБ Олега Михалева, пока осталось без удовлетворения.

По версии следствия, банда бывших спецназовцев промышляла заказными расправами, похищала и устраняла за деньги предпринимателей, чиновников и представителей криминалитета. В их числе — покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), которое было совершено в феврале 2000 года.

