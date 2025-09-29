Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 29 сентября 2025Мир

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

EUObserver: В ЕС предложили массовую высылку российских дипломатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

В Европейском союзе (ЕС) предложили массовую высылку российских дипломатов. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на источники.

«Страны ЕС должны "добиться паритета", когда дело касается все еще большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве», — приводит издание словам европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Как отмечает источник, подобное «достижение паритета» приведет к новой массовой высылке россиян из Европы.

Ранее стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

    На выплату компенсаций по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

    Названа причина падения из окна актера Театра имени Ленсовета

    Apple назвала способ убрать царапины с новых iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости