ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

EUObserver: В ЕС предложили массовую высылку российских дипломатов

В Европейском союзе (ЕС) предложили массовую высылку российских дипломатов. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на источники.

«Страны ЕС должны "добиться паритета", когда дело касается все еще большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве», — приводит издание словам европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Как отмечает источник, подобное «достижение паритета» приведет к новой массовой высылке россиян из Европы.

Ранее стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности».