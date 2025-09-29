Галкин объяснил отсутствие обручального кольца на пальце отеком

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) объяснил отсутствие обручального кольца на пальце. Слова шоумена приводит aif.ru со ссылкой на его соцсети.

«После аварии все еще не сходит отек — пока не получается (носить кольцо)», — рассказал он.

По словам Галкина, он снял украшение еще в августе, когда во время велопрогулки в Латвии попал в аварию и повредил руку. Он отметил, что рука все еще не пришла в норму.

Ранее стало известно, что шоумена сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Сообщалось, что Галкин ехал на велосипеде, когда в него сбоку влетел автомобиль Volkswagen.