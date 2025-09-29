Раскрыто число находящихся на СВО россиянок

Корсунов: Около 1 тыс. женщин принимают участие в СВО

Около одной тысячи женщин принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Число находящихся на передовой россиянок раскрыл руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, передает РИА Новости.

Корсунов предложил учредить в России День защитницы Отечества. Согласно приведенной им статистике на основе официальных данных Минобороны, на сегодняшний день в структурах министерства служат более 350 тысяч женщин, из них порядка 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры. Около одной тысячи — находятся на СВО.

По его мнению, эти цифры подтверждают значительный вклад женщин в обороноспособность государства и готовность служить Родине наравне с мужчинами.

«Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодежи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность», — заключил Корсунов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число ежемесячно приходящих на службу в зоне СВО добровольцев. По его словам, речь идет о 50-60 тысячах человек.

