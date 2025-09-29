Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 29 сентября 2025Россия

Раскрыто число находящихся на СВО россиянок

Корсунов: Около 1 тыс. женщин принимают участие в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Около одной тысячи женщин принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Число находящихся на передовой россиянок раскрыл руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, передает РИА Новости.

Корсунов предложил учредить в России День защитницы Отечества. Согласно приведенной им статистике на основе официальных данных Минобороны, на сегодняшний день в структурах министерства служат более 350 тысяч женщин, из них порядка 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры. Около одной тысячи — находятся на СВО.

По его мнению, эти цифры подтверждают значительный вклад женщин в обороноспособность государства и готовность служить Родине наравне с мужчинами.

«Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодежи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность», — заключил Корсунов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число ежемесячно приходящих на службу в зоне СВО добровольцев. По его словам, речь идет о 50-60 тысячах человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

    Медведев допустил войну России с Европой

    Россиянам посоветовали кроссовер для зимы. Чем он поразит автолюбителей?

    Реклама

    На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

    Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

    В России захотели учредить День Защитницы Отечества

    Силуанов оценил поступления в бюджет от налога на игорный бизнес

    В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

    Названа цель напавшего с ножом на российский техникум бывшего студента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости