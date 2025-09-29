Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:56, 29 сентября 2025Ценности

Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) взорвал соцсети образом в новом видео. Ролик и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Галкин снялся в полосатой голубой рубашке и бежевых брюках, однако внимание поклонников привлекло обилие его роскошных украшений. На руках телезвезды было множество золотых браслетов, а также часы бренда Casio. Кроме того, он надел ожерелье с кольцом.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Поклонники принялись обсуждать аксессуары артиста в комментариях. «Уже не знает как и заманить на концерты», «Как цыган — весь в побрякушках», «Максим, очень красивые золотые украшения», «Какие браслеты! Красота», «Главное свои золотые гвозди засветил с часами», «Образ очень классный», «Просто супер», — высказывались многочисленные пользователи.

В августе Максим Галкин сменил имидж и удивил фанатов моложавой внешностью. 49-летний артист продемонстрировал короткую стрижку с кудрявыми волосами. При этом он был одет в голубую жилетку на молнии и с капюшоном. На снимке также был запечатлен сын артиста, 11-летний Гарри.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости