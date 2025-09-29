Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) взорвал соцсети образом в новом видео. Ролик и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Галкин снялся в полосатой голубой рубашке и бежевых брюках, однако внимание поклонников привлекло обилие его роскошных украшений. На руках телезвезды было множество золотых браслетов, а также часы бренда Casio. Кроме того, он надел ожерелье с кольцом.

Поклонники принялись обсуждать аксессуары артиста в комментариях. «Уже не знает как и заманить на концерты», «Как цыган — весь в побрякушках», «Максим, очень красивые золотые украшения», «Какие браслеты! Красота», «Главное свои золотые гвозди засветил с часами», «Образ очень классный», «Просто супер», — высказывались многочисленные пользователи.

В августе Максим Галкин сменил имидж и удивил фанатов моложавой внешностью. 49-летний артист продемонстрировал короткую стрижку с кудрявыми волосами. При этом он был одет в голубую жилетку на молнии и с капюшоном. На снимке также был запечатлен сын артиста, 11-летний Гарри.