Украину призвали отказаться от территорий в обмен на мир

Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина может отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта. Слова чиновника приводит портал Telex.

Мадьяр призвал Украину отказаться от территорий в обмен на мир. «Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания де-факто новых регионов России. «Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом», — сказал он.

