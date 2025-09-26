Зеленский допустил возможность признания новых регионов России с условием

Зеленский допустил возможность признания новых регионов России де-факто

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания де-факто новых регионов России. С таким заявлением политик выступил в интервью Axios, видео опубликовано на YouTube.

«Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием», — подчеркнул он.

Зеленский отверг возможность юридического признания новых российских регионов, при этом допустив фактическое согласие с принадлежностью территории. При этом политик выдвинул в качестве условия такого шага со стороны Киева достижение безусловного прекращения огня, назвав его «хорошим компромиссом» для сторон конфликта.

Ранее Зеленский заявил о поддержке президентом США Дональдом Трампом ударов по России. По его словам, американский лидер разрешил атаки вглубь территории России в случае ударов по украинской энергетике.