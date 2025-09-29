Культура
22:11, 29 сентября 2025Культура

Умер знаменитый композитор Чернавский

Советский композитор Юрий Чернавский умер в возрасте 77 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Грановский / РИА Новости

Знаменитый композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни. Об этом семья музыканта написала на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в публикации.

Родные Чернавского сообщили, что глубоко скорбят и попросили всех, кто знал его, сохранить светлые воспоминания. Семья музыканта добавила, что сведения о дате и месте прощания сообщат отдельно.

Авторству известного композитора принадлежит песня «Здравствуй, мальчик Бананан», записанная вместе с группой «Веселые ребята», которая впоследствии стала главной композицией фильма «Асса» режиссера Сергея Соловьева.

Ранее певец Ярослав Евдокимов, известный как автор и исполнитель легендарной песни «Фантазер», ушел из жизни. Трагическую новость подтвердила вдова артиста Ирина. Евдокимову было 78 лет, о причинах кончины не сообщается.

