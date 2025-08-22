Умер автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Ушел из жизни заслуженный артист РФ и автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Певец Ярослав Евдокимов, известный как автор и исполнитель легендарной песни «Фантазер», ушел из жизни. Об этом сообщили близкие исполнителя на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Трагическую новость подтвердила вдова артиста Ирина. Евдокимову было 78 лет, о причинах кончины не сообщается.

«Сегодня утром не стало нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Вы давали силу и веру, что спето много красивых песен, что жизнь прожита не зря!» — гласит некролог, опубликованный в группе.

Известно, что Ярослав Александрович родился в 1946 году в советском городе Ровно (нынешняя территория Украины). Среди самых известных его композиций — «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная».

В 2024 году стало известно, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.