В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над регионами России беспилотниках

Минобороны: За ночь над регионами России были сбиты 84 украинских беспилотника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

За ночь над регионами России были сбиты 84 украинских беспилотника. Об этом отчитались в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что 24 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Воронежской области, девять – над территорией Смоленской области, семь — над территорией Калужской области.

Еще четыре беспилотника ликвидировали над Московским регионом. Три дрона сбили над Орловской областью, один — над Курской областью.

Все устройства были перехвачены и уничтожены российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно, что средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над восемью регионами России.

Тогда больше всего дронов — 12 — удалось ликвидировать над территорией Курской области.

