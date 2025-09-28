Названо число сбитых силами ПВО украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник над восемью регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 сентября сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что 12 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью. Еще три дрона сбили над Ярославской областью, два — над Ростовской областью и по одному — Новгородской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В поселке Маслова Пристань дрон ударил по коммерческому объекту.

