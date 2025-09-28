Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 28 сентября 2025Россия

Названо число сбитых силами ПВО украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник над восемью регионами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 сентября сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что 12 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью. Еще три дрона сбили над Ярославской областью, два — над Ростовской областью и по одному — Новгородской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В поселке Маслова Пристань дрон ударил по коммерческому объекту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

    Военкоры раскрыли последствия комбинированного удара по Украине

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в кожаном платье

    ВСУ перестали снабжать свою бригаду у Волчанска в отместку за поддержку Порошенко

    Келин раскрыл цель пышного приема Трампа в Лондоне

    В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

    Названо число сбитых силами ПВО украинских беспилотников

    Четыре БПЛА сбили над российским регионом

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости