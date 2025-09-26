Трое россиян оказались в больнице после ударов беспилотников ВСУ

Гладков: Трое из Белгородской области оказались в больнице после ударов БПЛА

Трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в поселке Маслова Пристань дрон ударил по коммерческому объекту. Ранения после атаки БПЛА получили двое жителей. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу.

По информации врачей, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. «Медики оказывают им всю необходимую помощь», — пояснил Гладков.

Другой мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него выявили минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение головы, добавил белгородский губернатор.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области.