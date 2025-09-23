Россия
21:20, 23 сентября 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали два российских города

Беспилотники ВСУ атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Шебекино дрон нанес удар по многоквартирному дому, в нескольких квартирах выбиты окна.

Валуйки атаковали четыре БПЛА. В одном частном доме в результате удара загорелась кровля — пожар удалось потушить. В двух частных домах выбиты окна. Также на нескольких улицах загорелась сухая трава.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил глава Белгородской области. Гладков указал, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани. В результате было повреждено несколько домов, также начался пожар. Повреждения получили фасады и крыши домов. Кроме того, выбило стекла в окнах.

