Беспилотники ВСУ атаковали два российских города

Беспилотники ВСУ атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Шебекино дрон нанес удар по многоквартирному дому, в нескольких квартирах выбиты окна.

Валуйки атаковали четыре БПЛА. В одном частном доме в результате удара загорелась кровля — пожар удалось потушить. В двух частных домах выбиты окна. Также на нескольких улицах загорелась сухая трава.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил глава Белгородской области. Гладков указал, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани. В результате было повреждено несколько домов, также начался пожар. Повреждения получили фасады и крыши домов. Кроме того, выбило стекла в окнах.