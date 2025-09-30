Министерство войны США заключило контракт на производство дронов Coyote

Пентагон заключил контракт на $5 млрд на производство беспилотников Coyote

Министерство войны США заключило контракт на пять миллиардов долларов на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что договор заключен с компанией Raytheon, которая является дочерним подразделением американского производителя вооружений RTX Corporation. Ожидается, что реализация контракта состоится в сентябре 2033 года.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением дронов. «Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить», — писал портал Axios со ссылкой на главу производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони.