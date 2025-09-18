Наука и техника
02:50, 18 сентября 2025Наука и техника

В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

Глава Allen Control Systems Симони признал отставание США от России в сфере БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое признание сделал глава производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони, пишет Axios.

«США отстают от таких соперников, как Китай, в реагировании на изменение недорогими беспилотниками методов ведения войны. Распространение беспилотников сделало войну доступной практически для любой воюющей стороны и изменило правила игры для армии США», — отмечается в статье. Симони настаивает на том, что в течение следующих 5-10 лет каждое орудие, установленное на американском корабле, танке или грузовике, должно быть заменено его версией с искусственным интеллектом (ИИ) со способностью уничтожать БПЛА.

По его словам, общественность испытывает опасения по поводу идеи внедрения ИИ в оружие, однако это является неотложной необходимостью. В статье утверждается, что беспилотники стоимостью в несколько тысяч долларов могут атаковать американскую технику стоимостью в миллионы долларов, при этом Штаты часто применяют «очень дорогие ракеты», чтобы сбить эти БПЛА.

«Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить», — подчеркивает Axios со ссылкой на Симони.

Ранее американское издание The National Interest назвало российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), дешевым и смертоносным оружием. Автор статьи указал, что базовая ФАБ-500, которая является свободнопадающей бомбой, несет 200 килограммов взрывчатого вещества. По его словам, этого достаточно для уничтожения укреплений и масштабных разрушений.

