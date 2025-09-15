Наука и техника
18:49, 15 сентября 2025Наука и техника

В США оценили «смертоносное и дешевое» оружие России

TNI: Умные бомбы с УМПК — это смертоносное и дешевое оружие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), — это дешевое и смертоносное оружие. Эффективность умной бомбы оценило американское издание The National Interest (TNI).

Автор отметил, что базовая ФАБ-500, которая является свободнопадающей бомбой, несет 200 килограммов взрывчатого вещества. По его словам, этого достаточно для уничтожения укреплений и масштабных разрушений.

«Простота комплекта, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам [бомб], позволила наладить массовое производство, и, как сообщается, Россия производит тысячи УМПК ежемесячно», — говорится в материале.

Как пишет издание, стоимость УМПК составляет лишь малую долю стоимости крылатых ракет, вроде Х-101. Считается, что бомба с комплектом наведения стоит менее 20 тысяч долларов. При этом применение умных бомб в ходе СВО доказывает их эффективность.

В июле военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber писал, что ВСУ не могут эффективно глушить новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые устанавливают в бомбы с УМПК.

