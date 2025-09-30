CDEK.shopping: Россияне пристрастились к моде 80-х после выхода альбома Doja Cat

Россияне пристрастились к моде 1980-х годов. Об этом свидетельствуют результаты исследования CDEK.shopping, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики зафиксировали рост спроса на вещи в названной эстетике после выхода нового альбома Vie рэперши Doja Cat — в нем она сделала акцент на стиль восьмидесятых. Всего за неделю после анонса продажи жакетов с подплечниками выросли на 61 процент, на одежду неоновых цветов — на 34 процента, а на массивные винтажные аксессуары (серьги-кольца, широкие ремни, цепи) — на 28 процентов.

Кроме того, покупатели заинтересовались предметами гардероба с анималистичным принтом (плюс 24 процента) и блестящими тканями с эффектом металлик (плюс 22 процента). В числе самых популярных в поиске и заказах оказались бренды Versace, Moschino, Balmain и Saint Lauren.

