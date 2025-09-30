В российском регионе раскрыт вербовавший местных подростков для терактов юноша

В Мордовии ФСБ задержала юношу, вербовавшего подростков для терактов

В Мордовии сотрудники ФСБ России задержали юношу, который сам совершал поджоги на железной дороге и привлекал к этому подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фигурант 2007 года рождения. Молодой человек получал вознаграждения от военной разведки Украины. Он общался с представителем ГУР МО Украины конфиденциально через мессенджер Telegram. Для подтверждения своих действий юноша отправлял куратору фото и видеоотчеты и координаты мест, где поджигал релейные шкафы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям — 275 УК РФ («Государственная измена») и 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас юноша арестован. Ему грозит пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил 13 лет и 1 месяц колонии строгого режима за госизмену.

