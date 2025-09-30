ВС России сломали западный форпост ВСУ в районе Северска

Марочко: ВС России сломали последний западный форпост ВСУ у Дроновки в ДНР

Российские военные сломали последний западный форпост Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Со взятием Северска Малого сломлен последний западный форпост [ВСУ] у Дроновки. Без Дроновки мы не возьмем Северск. То есть это позволит начать планомерное освобождение северных рубежей населенного пункта Северск», — объяснил Марочко.

30 сентября стало известно о взятии армией России Северска Малого. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Вместе с тем в России предрекли наступление на Славянск. По словам авторов Telegram-канала «Военная хроника», это может произойти после штурма Красного Лимана, который «технически возможен уже завтра».