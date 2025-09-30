Бывший СССР
В России предрекли наступление на Славянск

В России рассказали, что наступление на Красный Лиман возможно уже 1 октября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Штурм Красного Лимана, после взятия которого откроется путь на Славянск, возможен уже 1 октября. Такое предположение высказал Telegram-канал «Военная хроника».

«Технически [штурм] возможен уже завтра, но география района диктует жесткие ограничения и переосмысление классических приемов наступления», — сказано в публикации.

Отмечается, что местность вблизи Красного Лимана представляет собой открытое пространство с минимальным количеством растительности, что затрудняет продвижение к городу. Авторы канала рассказали, что это вынуждает Вооруженные силы России использовать Двуреченский плацдарм в Харьковской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска после зачистки Серебрянского лесничества продолжили охват Красного Лимана. Он добавил, что российские войска также наступают в районе населенных пунктов Шандриголово и Дерилово.

