Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:16, 1 октября 2025Культура

Моргенштерн закрыл бизнес в России

Уехавший из России рэпер Моргенштерн закрыл бизнес в стране
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) закрыл бизнес в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — сообщает агентство со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Известно, что ИП музыканта было зарегистрировано в 2018 году. В качестве основного вида деятельности указана организация отдыха и развлечений.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная налоговая служба разыскивает Моргенштерна из-за задолженности в размере 683 тысяч рублей.

Минюст признал Моргенштерна иностранным агентом в 2022 году. В январе 2025-го стало известно, что Следственный комитет объявил рэпера в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении закона об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили, что Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk против России. С чем это связано?

    Сын находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек попал в больницу

    В России потребовали запретить рэпера Macan

    Партия Санду начала терять депутатов после выборов

    Тренер по фигурному катанию сравнила детей в России и Китае

    Военкор раскрыл цель ночных ударов по Харькову

    Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами

    Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами напугали посетителей пляжа

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости