Моргенштерн закрыл бизнес в России

Уехавший из России рэпер Моргенштерн закрыл бизнес в стране

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) закрыл бизнес в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — сообщает агентство со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Известно, что ИП музыканта было зарегистрировано в 2018 году. В качестве основного вида деятельности указана организация отдыха и развлечений.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная налоговая служба разыскивает Моргенштерна из-за задолженности в размере 683 тысяч рублей.

Минюст признал Моргенштерна иностранным агентом в 2022 году. В январе 2025-го стало известно, что Следственный комитет объявил рэпера в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении закона об иноагентах.